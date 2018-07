Burkina Fasso bate Gana na disputa pelo 3º lugar da Copa Africana de Nações

Com um gol de falta aos 44 minutos do segundo tempo, a seleção de Burkina Fasso venceu Gana por 1 a 0, neste sábado, em Port Gentil, e conquistou o terceiro lugar da Copa Africana de Nações, disputada no Gabão.

A seleção de Burkina Fasso ficou fora da final após ser derrotada nos pênaltis pelo Egito, na ultima quarta-feira. Já Gana foi eliminada nas semifinais ao perder por 2 a 0 para Camarões.

O único gol da partida foi anotado por Alain Traoré, que atua pelo Kayserispor, da Turquia. O meia-atacante ajeitou a bola para cobrar uma falta no bico da área pelo lado direito. De perna esquerda, quando todos esperavam um cruzamento, ele mandou a bola no ângulo oposto, sem chances de defesa para o goleiro.

Esta foi a terceira vez que Gana disputou a terceira posição nas ultimas quatro edições da Copa Africana de Nações. No entanto, o time acabou derrotado em todas as oportunidades.

A final entre Egito e Camarões será disputada às 17h (horário de Brasília) de domingo, no estádio de Angondjé, em Libreville, a capital do Gabão. Enquanto a seleção egípcia busca o oitavo título no torneio, o camaroneses podem ser pentacampeões.