Burnley bate Cardiff e se distancia da zona do rebaixamento do Inglês

Depois de um início muito ruim de campanha, o Burnley emplacou a sua segunda vitória seguida no Campeonato Inglês ao bater o Cardiff por 2 a 1, fora de casa, no País de Gales, no único confronto disputado neste domingo pela sétima rodada da competição.

A equipe vinha embalada por uma goleada de 4 a 0 sobre o Bornemouth e agora superou o time galês que integra a divisão de elite da Inglaterra com gols de Johann Gudmundsson e Sam Vokes. Josh Murphy marcou pelos donos da casa, que chegaram a empatar o duelo no segundo tempo, mas pouco depois Vokes garantiu o triunfo dos visitantes.

Com o resultado, o Burnley se distanciou um pouco mais da zona de rebaixamento do Inglês, no qual agora ocupa a 12ª posição, com sete pontos. Já o Cardiff segue na área de risco da tabela, no 19º e penúltimo lugar, com dois pontos. Com a mesma pontuação, Newcastle e Huddersfield também estão na área de queda para a segunda divisão e figuram nas respectivas 18ª e 20ª colocações.

A sétima rodada do Inglês será fechada nesta segunda-feira com o duelo Bournemouth x Crystal Palace, às 16 horas (de Brasília). O time da casa ocupa a nona posição, com dez pontos, enquanto os visitantes estão em 13º lugar, com sete.