Burnley bate Newcastle pelo Inglês e entra na briga pela Liga Europa

O Burnley mostrou mais uma vez nesta segunda-feira por que é a grande surpresa deste início de temporada no Campeonato Inglês. Em casa, a equipe recebeu o Newcastle no fechamento da décima rodada da competição, venceu por 1 a 0 e se aproximou da briga por uma vaga na próxima Liga Europa.

Com o resultado, o Burnley é o primeiro abaixo das seis principais forças do país (Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Arsenal e Liverpool). Sétimo colocado com 16 pontos, o time está a apenas três da zona de classificação para a Liga Europa.

Já o Newcastle perdeu a chance de também se aproximar desta zona e parou nos 14 pontos, na nona posição. No próximo sábado, a equipe recebe o Bournemouth. No mesmo dia, o Burnley visita o Southampton, também pelo Campeonato Inglês.

Burnley e Newcastle fizeram um confronto bastante equilibrado nesta segunda-feira. Após um primeiro tempo morno e de poucas oportunidades, ambos cresceram na etapa final e acumularam chances desperdiçadas. Só que os donos da casa foram um pouco mais precisos no momento decisivo.

Já aos 28 minutos, Gudmundsson aproveitou saída errada da defesa adversária e tocou para Cork, que exigiu grande defesa de Elliot. Mas a sobra ficou novamente com Gudmundsson, que cruzou para Hendrinck marcar com o gol vazio. Atrás no placar, o Newcastle se lançou ao ataque no fim, mas parou nas grandes defesas de Pope.