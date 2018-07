Burnley derrota Crystal Palace fora de casa e se afasta do rebaixamento no Inglês

O Burnley se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês ao derrotar o Crystal Palace por 2 a 0, neste sábado, fora de casa, pela 35.ª rodada da competição. Ashley Barnes abriu o placar, aos sete minutos do primeiro tempo, e Andre Gray deu números finais ao jogo, aos 40 da etapa final.

Os gols levaram o Burnley aos 39 pontos, na 14.ª colocação. O Crystal Palace está em 16.º, com 38. O Swansea City, em 18.º lugar, abre a zona de rebaixamento com 31 pontos. Neste domingo, visitará o Manchester United, que está em quinto lugar, com 64, e briga por uma vaga para a Liga dos Campeões da Europa.

O domingo também terá o duelo do líder Chelsea, que visitará o Everton. O time do brasileiro Willian está na ponta da tabela de classificação com 78 pontos, contra 74 do Tottenham, o segundo colocado, e que atuará no mesmo dia contra o Arsenal, o sexto colocado.

A rodada neste domingo ainda contará com o Manchester City, que visitará o Middlesbrough. A partida pode ser a primeira do atacante Gabriel Jesus como titular após se recuperar de lesão. O brasileiro voltou ao City na última quinta-feira no empate sem gols com o Manchester United.

No clássico, ele começou no banco de reservas e atuou por seis minutos. Chegou a balançar a rede nos acréscimos, mas estava impedido. Gabriel Jesus ficou dois meses e meio afastado do futebol por conta de uma fratura no pé.