Burnley vira no segundo tempo e derrota o Everton no Campeonato Inglês

Foi no sufoco, mas o Burnley conseguiu uma boa vitória neste sábado. Depois de sair perdendo para o Everton, a equipe reagiu na etapa final e ganhou por 2 a 1, em casa, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado assegurou o Burnley na sétima posição da competição, com 40 pontos, cinco atrás do sexto colocado Arsenal. Já o time visitante permaneceu com 34, brigando pelas colocações intermediárias da tabela.

Mesmo jogando fora de casa, o Everton começou melhor e abriu o placar aos 20 minutos, com o atacante turco Cenk Tosun. Manteve, então, certo controle no primeiro tempo e segurou a pressão do adversário.

Mas tudo mudou na etapa final. O Burnley voltou mais incisivo e chegou ao gol de empate aos 11, com o atacante Ashley Barnes, e à virada já aos 35, com o neozelandês Chris Wood. Ashley Williams ainda foi expulso nos minutos finais, deixou o Everton com um a menos e impediu qualquer possibilidade de reação ao time visitante.