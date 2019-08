Burnley x Liverpool: onde assistir e horário do jogo

Burnley e Liverpool se enfrentam neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), no estádio Turf Moor, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. A equipe londrina tentar manter os 100% de aproveitamento na competição.

Burnley x Liverpool terá transmissão ao vivo pelo canal de ESPN Brasil.

O Liverpool lidera o torneio inglês de forma invicta, com três vitórias em três jogos. Já o Burnley é o sexto colocado com uma vitória, um empate e uma derrota. A equipe liderada pelo técnico Jurgen Klopp mantém as boas atuações do final da temporada anterior, quando conquistou a Liga dos Campeões. Na última rodada, o atual campeão europeu venceu o Arsenal por 3 a 1 com grande atuação do egípio Mohamed Salah.

O Burnley terá de superar um retrospecto negativo para tentar derrubar o líder. Foram quatro derrotas e apenas um resultado positivo em cinco partidas contra a equipe da terra dos Beatles. No último confronto entre as duas equipes, válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês na última temporada, o Liverpool venceu por 4 a 2.