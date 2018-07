Busca por ingressos para semi contra Palmeiras é grande na torcida da Ponte Preta

O primeiro dia de vendas dos ingressos para a partida de ida da semifinal do Campeonato Paulista foi bastante intenso no estádio Moisés Lucarelli. Muitos torcedores da Ponte Preta formaram filas ao redor da arena em busca de um lugar para o duelo deste domingo diante do Palmeiras, às 16 horas, em Campinas (SP).

Foram colocados 9 mil ingressos à disposição para os pontepretanos - outros cinco mil lugares são destinados aos integrantes do programa sócio-torcedor e três mil aos palmeirenses - e os valores variavam de R$ 10,00 a R$ 80,00.

Os ingressos para a arquibancada central - cerca de 4.500 - se esgotaram logo nas primeiras horas desta quinta-feira, mas muitos torcedores reclamaram da ação de cambistas. Alguns, inclusive, estavam vendendo por até cinco vezes a mais que o valor inicial.

As vendas continuam nesta sexta-feira e a expectativa é que todos os ingressos sejam vendidos, o que significaria uma quebra de recorde no Moisés Lucarelli neste ano - o atual é de 11.545 torcedores, nas quartas de final contra o Santos.

Em relação ao time, o técnico Gilson Kleina ainda aguarda uma posição do departamento médico em relação às situações do lateral-direito Nino Paraíba e do meia Renato Cajá. Ambos continuam em tratamento intensivo e são dúvidas. Mas não devem ser relacionados para este primeiro jogo.