Busca por títulos motiva Gabriel e Amaral no Palmeiras

O Palmeiras apresentou mais dois reforços para temporada de 2015 nesta quarta-feira, na Academia de Futebol. Os volantes Amaral e Gabriel chegaram ao clube cheios de confiança, afirmando que o projeto apresentado a eles e a possibilidade de disputar títulos neste ano influenciaram para que eles acertassem com o Palmeiras.

"Com os jogadores que estão chegando, a gente sempre respeita os adversários, mas vamos procurar entrosar o mais rápido possível para conseguir ficar no mesmo nível ou até superior aos rivais", disse Amaral, que vai vestir a camisa 15.

Gabriel, ex-jogador do Botafogo, também mostra otimismo e alerta que para conseguir ter sucesso será necessário muito trabalho de todos na equipe. "Para estar à frente é preciso trabalhar. Temos de começar com o pé direito no Paulista para dar ainda mais confiança."

Os dois volantes chegaram ao Palmeiras em situações bem distintas. Amaral era um dos líderes do Goiás, onde jogou por muitos anos, e aparece como um dos candidatos a comandante da equipe em campo. "A gente está chegando e conhecendo o grupo e vendo muita qualidade. Vamos procurar dar a contribuição pelo que aprendemos no futebol. Mas no dia a dia vamos mais aprender do que passar conhecimento, já que tem jogadores experientes no time, como o Zé Roberto."

Já Gabriel precisou entrar na Justiça contra o Botafogo, alegando falta de pagamento de salários, para ficar livre e assinar contrato de dois anos com o Palmeiras. "Foi uma questão particular e procuro deixar no meu passado. Meu presente e futuro é o Palmeiras e posso dizer que vim aqui justamente porque vejo crescimento no clube e vamos buscar vitórias e títulos", afirmou o jogador de 22 anos.

O Palmeiras já contratou 14 jogadores para a temporada de 2015. São eles: o lateral-direito Lucas, o lateral-esquerdo João Paulo, os zagueiros Vitor Hugo e Victor Ramos, os volantes Gabriel, Amaral e Andrei Girotto, os meias Zé Roberto, Alan Patrick e Robinho e os atacantes Dudu, Kelvin, Leandro Pereira e Rafael Marques.

Nesta quarta-feira, o clube pode acertar com mais três nomes: o volante Arouca aguarda a liberação da Justiça para assinar com o Palmeiras, o zagueiro Jackson acerta os últimos detalhes e o atacante Jonathan Cafu tem uma reunião que pode sacramentar o acerto, embora o São Paulo também esteja de olho no jogador.