Busquets diz que pretende jogar Olimpíada pela Espanha Campeão mundial na África do Sul, Sergio Busquets revelou nesta segunda-feira o desejo de se juntar aos jovens jogadores da Espanha para disputar o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. O meio-campista ganhou o maior torneio do futebol com a Espanha neste ano, mas disse que pretende repetir Xavi Hernandez e jogar uma Olimpíada.