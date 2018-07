Busquets e Abidal desfalcam Barcelona contra Bayern

Busquets já havia desfalcado o Barcelona no jogo com o Athletic Bilbao, válido pelo Campeonato Espanhol, disputado no último sábado, por causa de uma lesão no púbis e foi descartado após ser examinado pelos médicos do clube. Já Abidal sofreu uma lesão muscular na perna no duelo em Bilbao e não se recuperou para o duelo com Bayern.

Os dois jogadores não são os únicos problemas no sistema defensivo do Barcelona para o duelo com o Bayern. O time catalão também não terá o lateral-esquerdo Jordi Alba, suspenso, além do zagueiro Carles Puyol e do volante Javier Mascherano, ambos ainda lesionados.

Com tantos problemas, o técnico Tito Vilanova recorreu ao time B do Barcelona para definir a lista de relacionados para o decisivo duelo com o Bayern, incluindo o meio-campista Sergi Roberto.

Derrotado por 4 a 0 na partida em Munique, o Barcelona precisa de uma vitória por cinco gols de diferença para se garantir na decisão da Liga dos Campeões. Um triunfo por 4 a 0 leva o confronto para a prorrogação.

Confira a lista de relacionados do Barcelona para o jogo com o Bayern:

Goleiros: Valdés e Pinto.

Defensores: Daniel Alves, Piqué, Bartra, Montoya e Adriano.

Meio-campistas: Fàbregas, Xavi, Iniesta, Thiago, Jonathan dos Santos, Song e Sergi Roberto.

Atacantes: Villa, Alexis Sánchez, Messi, Pedro e Tello.