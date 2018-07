Busquets faz 25 anos e renova com o Barça até 2018

Com 238 partidas disputadas pela equipe catalã, Busquets havia firmado anteriormente uma outra ampliação de contrato com o Barça no dia 21 de janeiro de 2011, antes de ganhar o seu mais novo "presente de aniversário". Nesta terça, ao oficializar o novo acordo, o clube destacou que o atleta é um jogador-chave no meio-campo do time, pelo qual marcou um total de oito gols.

Depois de acertar a permanência de Busquets por um longo período, o Barcelona agora negocia a renovações de contrato de Andrés Iniesta e Gerard Piqué, ainda pendentes antes do início da próxima temporada europeia. Isso depois de ter negociado o meia Thiago Alcântara, brasileiro naturalizado espanhol, com o Bayern de Munique, onde o atleta será comandado por Pep Guardiola, ex-treinador do Barça.