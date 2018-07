Busquets quer que Barça apague logo derrotas seguidas

"Talvez o Bilbao tenha pressionado melhor que a gente, são mais fortes, é normal. Não há o que alarmar. Devemos seguir. Temos que ganhar as duas partidas que faltam até o fim do ano e aprender com os erros e com os acertos", disse o volante Busquets.

Para o técnico Gerardo Martino, o Barcelona foi melhor que o rival até os 25 minutos do segundo tempo, quando saiu o gol do Bilbao. "Até então tivemos momentos de controle do jogo e ataques perigosos".

O argentino reconheceu que o Barcelona vive momento raro. "Não estamos acostumados a perder, ainda mais das vezes seguidas", admitiu ele. Mas Martino acredita que a equipe tem condições de se recuperar rápido: "O time sabe como jogar, sabe o que tem que fazer, e como temos que atuar".

O volante Mascherano lembra que nada está perdido. "Ninguém gosta de perder. A derrota dói, mas não podemos esquecer que somos líderes. Vimos um Barça mais intenso que contra o Aja, mas isso não adiantou para vencermos. Temos que corrigir algumas coisas que erramos, devemos fazer autocrítica, mas também acertos muitas coisas", opinou.