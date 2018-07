Busquets renova com Barça e terá multa de 200 milhões de euros

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira a renovação contratual do volante Sergio Busquets. O jogador vinha sendo especulado como possível reforço de diversos clubes europeus, mas chegou a um acordo com o time catalão, que o revelou, e assinou um novo vínculo com duração de cinco anos, até o fim da temporada 2020/2021.

Além dos cinco anos já garantidos, o novo contrato terá renovação automática por mais duas temporadas, até 2023, se Busquets atingir um número mínimo de partidas, não revelado pelo Barcelona. O documento também prevê uma multa rescisória gigantesca, de 200 milhões de euros (cerca de R$ 808 milhões).

Busquets ainda tinha contrato com o Barcelona, mas o clube o procurou para a renovação, talvez ciente do interesse de outros times da Europa. Rumores recentes davam conta de que Pep Guardiola, que o comandou na equipe catalã, estaria querendo levá-lo para o Manchester City. O Paris Saint-Germain também estaria interessado em seu futebol.

Mas, ao menos por enquanto, Busquets fica mesmo no Barcelona. Criado nas divisões de base do clube, subiu para o time profissional e fez sua estreia na temporada 2008/2009. De lá para cá, atuou em 384 partidas oficiais com a camisa da equipe, marcando 12 gols, e conquistou 23 títulos.