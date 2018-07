Busquets sofre entorse no joelho e desfalca o Barcelona

O Barcelona não terá Sergio Busquets para tentar uma vaga na semifinal da Copa do Rei e possivelmente nem nas partidas semifinais do torneio. Nesta segunda-feira, o clube catalão revelou que o volante sofreu uma lesão no joelho direito e terá que ser submetido a tratamento. O clube não deu expectativa de retorno, mas a imprensa espanhola fala em duas semanas de baixa.

Busquets se machucou durante a vitória por 4 a 0 sobre o Eibar, domingo. Ele precisou ser substituído logo aos 8 minutos de partida, depois de uma entrada dura de Escalante. Os exames mostraram uma entorse no ligamento lateral externo do joelho direito.

O volante é peça fundamental no esquema do técnico Luis Enrique, tendo participado de 27 das 32 partidas que o Barcelona fez na temporada. O elenco não conta com outro primeiro volante e o treinador terá que quebrar a cabeça. A tendência é ele recuar Rakitic ou Denis Suárez.

O próximo compromisso do Barça é contra a Real Sociedad, quinta, em casa, pela Copa do Rei. Como venceu por 1 a 0 na partida de ida, o Barcelona joga pelo empate. Depois, tem pela frente Betis, Athletic Bilbao e Alavés pelo Espanhol. Se avançar na Copa do Rei, intercala esses jogos com as semifinais do torneio. Pela Liga dos Campeões, o primeiro jogo contra o PSG é em 14 de fevereiro.