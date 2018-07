Busquets treina e deve reforçar Barcelona contra o Real Madrid

Depois de ter ficado fora do jogo no qual o Barcelona venceu o Ajax por 3 a 1, nesta terça-feira, no Camp Nou, pela Liga dos Campeões, Sergio Busquets voltou a treinar com o grupo do time catalão nesta quarta e aumentou as suas chances de estar em campo diante do Real Madrid, neste sábado, no Santiago Bernabéu, em clássico válido pelo Campeonato Espanhol.

O volante ainda espera pela alta médica para poder ser relacionado pelo técnico Luis Enrique para esta esperada partida, depois de não ter enfrentado o time holandês pela competição continental por causa de uma lesão no quadril esquerdo.

O treinamento desta quarta-feira foi realizado com portões fechados para a imprensa, mas o Barça informou que o treinador não pôde contar com a presença do lateral brasileiro Adriano ao lado dos restantes companheiros de elenco. Ele fez apenas um trabalho específico no gramado. O lateral Douglas e o zagueiro Vermaelen, por sua vez, fizeram uma atividade em separado do grupo.

Neymar, autor de um dos gols do Barcelona na vitória sobre o Ajax, também treinou com seus companheiros de equipe na manhã desta quarta. Em boa fase, o atacante tentará ajudar o seu time a triunfar no clássico e ampliar a sua vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. A equipe catalã tem 22 pontos, contra 19 do vice-líder Sevilla, logo à frente do Real Madrid, que tem 18 e ocupa o terceiro lugar.