Fabián Bustos quer reforços pontuais e fala em deixar o Santos mais ofensivo

O Santos apresentou nesta quarta-feira o técnico Fabián Bustos. O argentino chegou à Vila Belmiro mostrando enorme conhecimento do atual elenco e da história do clube. Mesmo com a situação delicada no momento, o comandante assumiu pedindo valorização ao grupo de jogadores, aguardando apenas por reforços pontuais e prometendo muito empenho para montar uma equipe ofensiva, que jogue no campo adversário e agrade os torcedores.

Fábio Carille saiu justamente por ter um esquema contrário ao tradicional DNA ofensivo do Santos. Bustos chega após surpreender na edição passada da Copa Libertadores ao levar o Barcelona de Guayaquil, do Equador, até às semifinais, com futebol ousado, sem medo. Ganhou de Boca Juniors, eliminou o Fluminense e bateu duas vezes do Santos na fase de grupos. Os duelos o fizeram ver com bons olhos alguns jogadores atualmente em baixa no clube e dos quais pretende recuperar.

"Temos de valorizar nossos jogadores, não criticar. Enfrentamos o Santos no ano passado e o Gabriel Pirani foi muito bem contra a gente e contra o San Lorenzo, mas teve pouca continuidade. Temos que levantá-lo", afirmou o treinador. "Se a diretoria conseguir reforços, serão bem-vindos, mas sabemos a situação do clube e também o desejo de ganhar tudo que nosso torcedor tem. Se a diretoria trouxer menos do que esperamos, vamos nos adaptar com os garotos do clube."

Bustos não quer contratações apenas para fazer número. Pede peças pontuais, que cheguem para assumir a posição e ajudem o jovem elenco a resgatar a confiança e o caminho dos triunfos.

"Que os reforços venham para nos ajudar. Quem vier tem de chegar para jogar, com a certeza de que brigará para ser titular, pois elenco nós já temos", enfatizou, elogiando o zagueiro Maicon, do Cruzeiro, em negociação. "É uma possibilidade. Analisamos, é importante, com bons antecedentes. Se conseguimos contratá-lo, pode nos ajudar a competir melhor e vai trabalhar por uma vaga com nossos zagueiros".

Bustos evitou falar em possíveis reforços vindo do Barcelona, onde estava, para que as negociações não encontre concorrência,mas revelou o perfil de quem gosta de trabalhar e como procura armar suas equipes.

"Temos coisas a trabalhar na construção, no tático e no defensivo, na geração e funcionamento coletivo. Não vamos colocar desculpas, vamos sim trabalhar muito", prometeu. "Temos de gerar mais situações de gol, como a torcida gosta, quase sempre jogando no campo do rival", observou. "Sabemos da nossa responsabilidade e vamos fazer o melhor pela instituição".

O argentino falou em testes até encontrar seu 11 ideal, deixou no ar que vai prezar pelo melhor preparo físico e pode variar em diversos esquemas táticos. O mistério fará parte de suas escalações. "Não podemos dar informações ao rival de como jogaremos. Podemos jogar no 4-3-3, no 4-2-3-1, no 4-3-1-2, no 4-4-2. Depende dos jogadores e do que entendermos como conveniente."