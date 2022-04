Bustos arma Santos para 'finais' na Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão

O técnico Fabián Bustos prevê duas semanas intensas para o time do Santos nas três competições que o time tem pela frente neste primeiro semestre. Para que a equipe tenha sucesso, o treinador exige que a produção ofensiva seja equiparada com o desempenho defensivo apresentado nos últimos compromissos.

"A disputa está aberta na Sul-Americana, poderia estar melhor se fôssemos melhor ofensivamente", disse o treinador, após o empate, por 1 a 1, com o Unión La Calera, no Chile. Com o resultado, o time de Vila Belmiro é o terceiro colocado no Grupo C, com quatro pontos, empatado com a Universidad de Quito e um atrás do Unión la Calera. O próximo duelo por esta competição será dia 5, no Equador.

Antes, Bustos terá de montar uma equipe, com base nos dados de seu departamento de fisiologia, para o clássico pelo Campeonato Brasileiro, segunda-feira, frente ao São Paulo.

Setenta e duas horas depois, o time santista estará mais uma vez em campo, desta vez para atuar pela Copa do Brasil, frente ao Coritiba, na Vila Belmiro, no jogo de volta da terceira fase da competição nacional. O time terá de reverter a derrota, por 1 a 0, sofrida na capital paranaense.

"São muitos jogos importantes em sequência. Precisamos ver o que de melhor poderemos colocar em ação em cada partida", afirmou o treinador santista.