Bustos busca melhora tática no Santos para evitar perda de pontos importantes

Os dois gols sofridos diante de Internacional e Atlético-MG nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro foram lamentados pelo técnico Fabián Bustos. O argentino espera obter uma melhora tática da equipe nos próximos jogos para evitar que o time perca pontos importantes na competição nacional.

"Eu sinto que nas duas partidas fomos competitivos. Obviamente que contra o Inter, na nossa casa, onde nos sentimos bem, fomos mais ofensivos. Jogamos com outro sistema tático, com dois volantes e quatro jogadores ofensivos. Fizemos dois gols, que um por um erro não mudou o placar e merecíamos ganhar. Diante do Atlético, um time diferente, começamos mal. Entramos em um 4-3-3, com três volantes e três atacantes. Logo corrigimos a parte tática porque o Atlético-MG estava nos fazendo dano", disse Bustos.

"Temos que melhorar os erros que cometemos. Os gols que sofremos nos dois jogos nós podemos evitar. O rival tem grandes jogadores que podem fazer a diferença, mas esses dois gols, se trabalhamos taticamente, podemos evitar. Isso temos que melhorar", afirmou o treinador, que terá pouco tempo até o próximo compromisso santista.

O time de Vila Belmiro volta a campo na terça-feira, mais uma vez fora de casa, diante do Juventude, em Caxias do Sul. O treinador ainda não deverá contar com Léo Baptistão, que se recupera de uma lesão na coxa.

Há seis jogos sem uma vitória, o empate no Mineirão, com um jogador a menos, foi importante para elevar o moral da equipe, que soma 14 pontos e está na metade da tabela de classificação do Brasileirão.