Bustos elogia defesa do Santos após volta ao esquema com dois zagueiros

Após seguidos testes ao longo de duas semanas sem jogos e da decepcionante estreia na Copa Sul-Americana, o Santos voltou ao esquema de apenas dois zagueiros na rodada de abertura do Brasileirão. Sem um trio na zaga, o Santos empatou sem gols com o Fluminense, campeão carioca, no Maracanã. E o técnico Fabián Bustos ficou satisfeito com o que viu, ao menos na defesa.

No sábado, o argentino escalou Maicon e Eduardo Bauermann na zaga. Madson e Luca Pires completaram o setor defensivo. Com esta formação, o Santos praticamente não sofreu sustos no Rio de Janeiro e saiu de campo sem ser vazado, o que não acontecia desde o fim de fevereiro, quando venceu o modesto Salgueiro, pela primeira fase da Copa do Brasil. Pelo Paulistão, o Santos só não levou gol em apenas um dos 12 jogos que disputou.

"Acredito que melhoramos. Se olharmos o que vinha sendo feito quando chegamos, tomamos três gols da Ferroviária, tomamos gol do Palmeiras, gol do Fluminense-PI, gol do Água Santa... Todos os times, todas as partidas. Levamos um gol na Sul-Americana, numa partida muito difícil. E agora não sofremos gol. Essa intensidade que eu peço está tornando o elenco mais maduro", avalia Bustos.

Antes de iniciar sua trajetória no Brasileirão com empate, o Santos teve uma estreia mais complicada na Sul-Americana. Na Argentina, levou 1 a 0 do Banfield. Naquele jogo, disputado na última terça, Bustos escalou a zaga com um trio. O jovem Kaiky se juntou a Maicon e Bauermann. Emiliano Velázquez entrou no lugar de Kaiky no decorrer da partida. No sábado, ele entrou na vaga de Madson, para atuar na lateral-direita.

A mudança tática não se restringiu à defesa. "No jogo anterior usamos um 3-4-3. Neste jogo jogamos num 4-3-1-2, com Jhojan Julio no meio, Goulart e Marcos Leonardo no ataque e três volantes. Não tenho a possibilidade de entrosar", disse Bustos, já indicando a sua nova prioridade no time: o ataque.

O treinador pretende usar as próprias partidas para testar novidades entre os titulares. "Hoje tivemos as estreias do Jhojan, do Bryan. Na terça estrearam Maranhão, Maicon, Fernández. Estamos vendo quem joga melhor", declarou. "Agora falta gerar mais jogadas, mais chances de gols. Hoje faltou trabalhar a bola."

Bustos assumiu o comando do Santos no decorrer do Paulistão. Sem conseguir dar a sua cara ao time, acabou correndo risco de rebaixamento e não conseguiu passar da primeira fase. O técnico, contudo, "ganhou" duas semanas para fazer testes.

No entanto, só pôde ver seus novos jogadores em partida oficial na estreia na Sul-Americana, antes deste sábado. Desde a queda precoce no Estadual, o treinador ganhou cinco novos jogadores no elenco: o zagueiro Maicon, os volantes Willian Maranhão e Rodrigo Fernández e os atacantes Bryan Angulo e Jhojan Julio.