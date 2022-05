Bustos exalta jovens jogadores e comemora vitória do Santos fora de casa

O Santos enfim venceu a primeira fora de casa nesta Copa Sul-Americana. Jogando na altitude de Quito, o time paulista venceu a Universidad Católica por 1 a 0. Ao fim da partida, o técnico Fabián Bustos comemorou os três pontos conquistados longe da Vila Belmiro e destacou a participação dos jovens jogadores em campo.

Preocupado com o Brasileirão, Bustos mandou a campo uma formação praticamente toda reserva, indicando que a Sul-Americana ficará em segundo plano para o Santos. "Estou muito feliz pelo desempenho dos jovens jogadores, que mostraram que estão à altura do time. Mostramos que somos um grupo e que estamos crescendo, que estamos num bom caminho", comentou o treinador.

A vitória foi conquistada justamente com gol do garoto Rwan, destaque do Santos na última Copa São Paulo de Juniores. Ele marcou o único gol da partida aos 47 minutos do segundo tempo.

"A conclusão é de que, depois de oito partidas seguidas, jogando a cada três dias, com viagens e muita intensidade, muitos garotos, sem uma boa sequência de jogos, vieram até aqui e mostraram que somos um grupo no caminho certo."

Bustos tratou ainda de valorizar a vitória fora de casa em razão da qualidade do adversário. "Enfrentamos um grande rival, muito difícil. Foi um jogo muito intenso e complicado. Por isso fico feliz garotos que não vinham jogando. Um dos pontos altos do jogo é que, defensivamente, fomos firmes", elogiou.

Por fim, ele lembrou da viagem longa entre São Paulo e Quito, após perder o clássico para o time do Morumbi, na segunda-feira, pelo Brasileirão. "Jogamos na noite de segunda, viajamos durante toda a noite, chegamos no Equador e já fizemos o primeiro treino", lembrou.

Com o triunfo, o Santos ocupa a segunda posição do Grupo C, com sete pontos. Está a apenas um ponto do líder Unión La Calera, faltando dois jogos para encerrar sua participação na fase de grupos do torneio internacional. Somente o primeiro colocado de cada chave avança às oitavas de final.