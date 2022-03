Bustos ganha os experientes Carlos Sánchez e Felipe Jonatan para decisão na Vila

O técnico Fabián Bustos não esconde que precisa de jogadores experientes para dar suporte aos mais jovens do elenco do Santos. Nesta sexta-feira, o treinador argentino ganhou duas boas opções para a decisão contra o Água Santa, neste sábado, na Vila Belmiro: o meia Carlos Sánchez e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan estão recuperados de lesão e à disposição do treinador.

A dupla trabalhou normalmente nesta sexta-feira à tarde no CT Rei Pelé e deve reforçar o banco de reservas contra o time de Diadema, na Vila Belmiro, podendo ser aproveitada no decorrer do jogo. Bustos vem sofrendo para encontrar um time equilibrado.

Sánchez pode ser o meia tão procurado pela direção santista e pela comissão técnica para acabar com a carência na armação. Mesmo jogando por vezes com até quatro nomes no ataque, falta o homem do toque refinado que faça a bola chegar com qualidade.

O próprio Felipe Jonatan já atuou mais adiantado para tentar ajudar na função. Gabriel Pirani alterna altos e baixos e Ricardo Goulart já falou que não se sente à vontade atuando mais recuado. O uruguaio tende a ser testado novamente para buscar o espaço perdido na reta final de 2021.

O lateral-direito Madson, que vira e mexe aparece no ataque como homem-surpresa e deixa seus gols, ainda continua entregue ao departamento médico. O jogador está na reta final do processo de transição para os treinos e pode virose brevemente aos treinos. Madson trata uma contusão muscular no adutor da coxa esquerda.