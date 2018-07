Butt promete se aposentar se for para reserva do Bayern O goleiro alemão Hans-Jorg Butt avisou nesta sexta-feira que irá encerrar a carreira ao final desta temporada caso vá para a reserva do Bayern de Munique. Atualmente com 36 anos, ele corre risco de perder a posição de titular para Manuel Neuer, que pode ser contratado pelo clube alemão.