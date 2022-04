Equador teria convocado colombiano nas Eliminatórias e pode perder vaga na Copa, diz jornal

Uma bomba pegou de surpresa o futebol equatoriano nesta terça-feira, 26. O volante Byron Castillo, frequentemente convocado pelo técnico Gustavo Alfaro para servir a seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo, na verdade é colombiano. O erro pode custar a vaga do Equador no Mundial do Catar.

A informação foi divulgada pelo diário esportivo Marca, da Espanha. Um registro civil obtido pelo jornalista equatoriano Sebastián Bejarana, da rede Caracol, indica que o atleta, atualmente no Barcelona de Guayaquil e alvo do Santos na última janela de transferências, nasceu no município de Tumaco, na Colômbia.

Ainda de acordo com a publicação, o assunto já começou a movimentar advogados da Conmebol, Fifa e da CAS. O Equador poderia perder todos os pontos que conquistou nas partidas nas quais Castillo esteve presente: Paraguai, Venezuela, Chile, Uruguai e Bolívia.

A investigação havia sido encerrada no ano passado, mas novas provas foram apresentadas ao Ministério Público do Equador. Os novos documentos foram apresentados pelo advogado Luigi Garcia. A Federação Equatoriana de Futebol (FEF) pode se apegar à norma da Conmebol que determina um prazo de 48 horas após a partida para pedir os pontos do jogo por suposta irregularidade.

Acaba de terminar un juicio en Ecuador, donde se han mostrado pruebas de que el jugador Byron Castillo, quien estuvo en varios convocado en varias fechas de eliminatorias por Gustavo Alfaro, es colombiano. Propiamente nacido en Tumaco, Nariño. Actualmente milita en el Barcelona pic.twitter.com/ZjIOtQUqPe — Sebastián Bejarano (@sebabejag) April 26, 2022

Caso seja punida com a perda dos pontos, a seleção equatoriana terminaria na última posição das Eliminatórias. A seleção chilena e a do Peru seriam as principais beneficiadas de uma punição ao Equador, ficando respectivamente na 4ª colocação, com vaga direta no Catar, e 5ª posição, ficando com a vaga da repescagem.