Caballero mostra alívio por classificação da Argentina: 'Minha falha virou piada'

O goleiro Willy Caballero se manifestou pela primeira vez desde a falha cometida na derrota da Argentina por 3 a 0 para a Croácia, na última quinta-feira, em Nijni Novgorod. Pelo Instagram, o argentino demonstrou alívio pela classificação da seleção às oitavas de final da Copa do Mundo e assumiu a responsabilidade pelo erro que custou a ele a perda da titularidade.

"Mais tranquilo agora. Depois do resultado positivo, o que fiz passa a ser uma piada. Uma desgraça, uma falha, um erro, como queiram chamar", disse o goleiro em post publicado nesta quarta-feira. A Argentina ainda empatava com a Croácia quando Caballero tentou sair jogando e cedeu a bola para Ante Rebic chutar de primeira e abrir o placar.

A seleção argentina ficou em situação delicada no Grupo D depois de um empate e uma derrota nos dois primeiros jogos, mas a vitória por 2 a 1 sobre a Nigéria, na última terça-feira, em São Petersburgo, garantiu a segunda vaga da chave aos argentinos. Preterido por Franco Armani na terceira partida, Caballero disse que entende as críticas, mas revelou mágoa pela forma como o lance foi tratado.

"Aceito muitas coisas, porque foi um equívoco futebolístico. Mas fui alvo de muita falta de respeito e ameaças contra mim e minha família. Essas atitudes não me ajudaram. Mas muita gente me apoiou e sofreu com a minha situação, agradeço a essas pessoas. Aceito meu erro, mas nunca desejei que meus parentes passassem por dias tão desagradáveis. Visto a camisa da Argentina com os valores que aprendi enquanto crescia jogando futebol", desabafou o goleiro.

No centro de treinamento em Bronnitsy, elenco e comissão técnica da Argentina trabalharam nesta quinta-feira. A ausência foi o meio-campista Enzo Pérez por causa de um choque sofrido no quadril. A seleção vai enfrentar a França às 11 horas (de Brasília) deste sábado, em Kazan, pelas oitavas de final do Mundial.