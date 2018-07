Cabañas apela ao CAS para reaver salários atrasados

"O CAS tem três meses para organizar o painel arbitral e resolver se aprova a recusa do tribunal mexicano ou aceita o recurso de Cabañas", explicou Gerardo Acosta, advogado do jogador que está afastado do futebol desde janeiro deste ano.

Os benefícios se referem ao período em que Cabañas esteve se recuperando após levar um tiro na cabeça ao sofrer um ataque no início do ano, em um bar na capital Cidade do México. O atleta, que defendia a seleção do Paraguai, correu risco de morte, mas conseguiu sobreviver e atualmente se recupera em uma clínica de Buenos Aires.

"Estamos cobrando um pouco mais de US$ 2 milhões ao América referentes a três meses de salários atrasados e outros benefícios estabelecidos no contrato que segue vigente até 2012", afirmou o advogado, em entrevista a uma rádio de Assunção, no Paraguai.

Por outro lado, dirigentes do América argumentam que não podem continuar pagando os salários do atleta porque o incidente, quase fatal, não teve relação com a atuação do jogador pelo time.