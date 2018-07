Cabañas é liberado de clínica de reabilitação

Na cirurgia a qual o jogador foi submetida, os neurologistas optaram por deixa o projétil na cabeça no atacante para evitar complicações durante a operação. O médico contratado pela Associação Paraguaia de Futebol para acompanhar o caso, Celso Feltes, afirmou que futuramente se deva tomar a decisão de retirar a bala alojada no crânio.

Cabañas residirá juntamente com seus pais e esposa aos arredores da Clínica Fleni para passar por exames periodicamente. Afastado do futebol, o jogador, que era presença certa na seleção paraguaia na Copa do Mundo, não disputará o Mundial da África do Sul. Ainda não há uma definição em relação ao futuro de Cabañas no esporte. O atacante está com um problema na visão que poderá dificultar o seu retorno aos gramados.

Sem Cabañas, o treinador Gerardo Martino convocou o argentino Lucas Barrios, que obteve recentemente a cidadania paraguaia. O jogador de 25 anos, que está no Borussia Dortmund, marcou 18 gols no último Campeonato Alemão.