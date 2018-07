Cabañas se recupera e é contratado por time paraguaio

Cabañas, de 31 anos, vestirá o uniforme do 12 de Octubre, um time da terceira divisão de sua cidade-natal, Itauguá, situada cerca de 30 quilômetros a norte de Assunção, disse à Reuters o presidente do clube, Luis Salinas.

Salinas afirmou que ele será apresentado oficialmente nesta sexta-feira nas instalações do clube, no qual estreou como profissional em 1997, conseguindo então acesso à primeira divisão. Em 2000 ele foi transferido para o Audax, do Chile.

"Temos muita expectativa e esperamos este momento com emoção. Ele sempre teve o sonho de voltar ao clube que o viu nascer, se sente em casa... Na segunda-feira colocará o uniforme e começará a praticar", disse Salinas.

Ex-astro do América do México e da seleção paraguaia, Cabañas passou por um longo período de recuperação depois de ficar à beira da morte ao receber o tiro, após uma discussão com um suposto narcotraficante no banheiro do bar. O acusado da agressão foi capturado.

"Salvador está bem. Faltam-lhe ainda algumas coisas, como ritmo, velocidade, mas seguirá seu tratamento e também participará dos treinos no clube", disse o pai dele, Dionisio Cabañas. "É algo muito emocionante para a família, porque sofremos muito."

Como parte de sua terapia de recuperação, Cabañas começou a treinar como convidado há mais de um ano com a equipe profissional do Libertad, um dos times mais importantes do futebol paraguaio. Ele também disputou amistosos, um deles contra o América, vestindo o uniforme da seleção paraguaia.

(Por Didier Cristaldo)