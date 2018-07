Cabañas vai cobrar na Justiça US$1,3 milhão do América do México

O atacante paraguaio Salvador Cabañas vai cobrar na Justiça US$ 1,3 milhão do clube América do México, referentes a salários atrasados e custos de sua reabilitação após o tiro que levou na cabeça, disse nesta quinta-feira um dos advogados do atacante.

Cabañas fez tratamento em Buenos Aires e Assunção, onde mora atualmente, para as sequelas do tiro que levou na cabeça em janeiro, na Cidade do México, aparentemente após uma discussão com seu agressor no banheiro de um bar.

O advogado do jogador, Rogelio Ruiz, disse que o clube América não pagou o salário de Cabañas por oito meses e também não arcou com as despesas trabalhistas, e que por isso será acionado judicialmente.

"Estamos falando de um total de 1,3 milhão de dólares, que é o valor da dívida do clube América com Salvador Cabañas no dia de hoje", disse Ruiz à emissora de rádio MVS.

Segundo um representante do jogador paraguaio, o contrato de Cabañas com o América tem vigência até agosto de 2012.