Cabisbaixo, Guerrero perde espaço no Corinthians

Mano garante que conta com Guerrero, pediu que ele seja mantido e luta para resgatar o seu alto astral. O atacante conversou com o treinador, ouviu suas ideias e vai tentar se superar nos poucos minutos que entrará durante os jogos. Serão nove até a pausa do Brasileirão durante a Copa, além de um, ou dois, pela Copa do Brasil.

Se até lá não conseguir recuperar espaço, Guerrero já estuda pedir para ser negociado. O Boca Juniors sondou o atacante recentemente, mas se assustou com as cifras. A diretoria corintiana disse que nenhuma proposta oficial chegou por ele.

Guerrero é ídolo dos peruanos e estaria "cavando" um lugar em uma equipe de seu País para depois do Mundial do Brasil. Ele ainda não descarta voltar para a Europa na abertura da janela europeia. O problema é que anda em baixa na temporada, com apenas um gol marcado, e está sem mercado.

Com a saída de Emerson Sheik (a caminho do Botafogo), a direção nem imagina perder outro atacante importante. Ainda mais pela dificuldade de encontrar outro jogador para o setor ofensivo consagrado.

Por isso, todos os dias alguém tenta resgatar a autoestima de Guerrero com frases de efeito. Ele, contudo, não faz questão de esconder seu abatimento.