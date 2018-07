Cabisbaixo, Neymar não comemora gols, muda rotina e sai rápido de treino no Chile No primeiro treinamento após a definição da suspensão de quatro jogos que o tirou da Copa América, o atacante Neymar não comemorou os dois gols que fez no rachão, atividade descontraída que encerra os treinamentos. Além disso, ele foi o primeiro a sair do gramado, sozinho, enquanto os companheiros conversavam sobre os lances do jogo. Mostrando um comportamento contrário ao habitual, ele não ficou com o grupo e foi o primeiro a sair do gramado do Centro de Treinamento da Universidad de Chile.