Cabo Verde surpreende e deixa a Tunísia fora da Copa

CAIRO - Assim como aconteceu com a África do Sul, uma das forças do futebol africano está fora da Copa do Mundo de 2014, que será no Brasil. Neste sábado, na última rodada da fase de classificação das Eliminatórias Africanas, a seleção da Tunísia foi surpreendida por Cabo Verde e está eliminada da competição. O fato repete o que aconteceu há quatro anos, quando perdeu para Moçambique e não conseguiu se classificar para o Mundial da África do Sul.

Em plena capital Túnis, a seleção do pequeno arquipélago do Oceano Atlântico causou surpresa ao vencer por 2 a 0, com gols de Platini e Heldon, que a fizeram atingir 12 pontos no Grupo B, contra 11 da Tunísia, que jogava pelo empate. Serra Leoa, que derrotou a lanterna Guiné Equatorial (dois pontos) por 3 a 2, ficou em terceiro com 8 pontos.

Dando continuidade à boa campanha que faz nos últimos anos - inclusive disputou a última edição da Copa Africana de Nações, na África do Sul -, Cabo Verde avançou como um dos 10 países que lutarão, em outubro e novembro, por uma das 5 vagas da África na Copa. Por sorteio, conhecerá o adversário do playoff final.

No Grupo J, nenhuma surpresa. Mesmo jogando em campo neutro - em Marrakesh, no Marrocos -, a seleção de Senegal se classificou ao ganhar o confronto direto contra Uganda por 1 a 0. Com 12 pontos, os senegaleses terminaram na liderança da chave e deixaram os rivais em segundo, com 8. Só para cumprir tabela, Angola goleou a Libéria por 4 a 1 e ficou na terceira colocação, com 7 pontos.