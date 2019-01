Cabofriense x Botafogo: onde assistir a partida válida pelo Carioca

Cabofriense e Botafogo jogam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no Moacyrzão, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O time alvinegro entra em campo como atual campeão do torneio e com algumas novidades que seus torcedores esperavam ver em ação o quanto antes.

Cabofriense x Botafogo terá transmissão do pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. O Botafogo conta com cinco reforços, entre eles, o experiente goleiro Diego Cavalieri, que chega para tentar suprir a lacuna deixada por Jefferson, que se aposentou no final do ano passado. E foram 14 atletas que deixaram o elenco, o que demonstra uma grande reformulação no time comandado por Zé Ricardo.

A Cabofriense deixou de lado a aposta dos últimos anos e não deve ter nomes de peso. O clube entra no Carioca apostando em jovens talentos e atletas que ainda buscam seu lugar de destaque no futebol brasileiro.

O Campeonato Carioca contou com uma fase preliminar para definir Resende e Americano teriam direito a disputar a competição com os demais clubes. Assim, o torneio conta com grupos B e C apenas. Cabofriense e Botafogo estão no Grupo C, ao lado de Boavista, Bangu, Flamengo e Resende.

Veja os jogos da primeira rodada do Campeonato Carioca

Sábado

16h50 Madureira x Vasco

19h Fluminense x Volta Redonda

Domingo

16h30 Portuguesa x Americano

17h Flamengo x Bangu

19h Boavista x Resende

19h Cabofriense x Botafogo