Cabofriense x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Carioca

Em situações parecidas, Cabofriense e Vasco se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Cabofriense x Vasco vai ter transmissão da TV Globo (para o Rio de Janeiro) e Premiere, além de minuto a minuto do Estado. O Vasco iniciou a rodada na terceira colocação do Grupo B, com cinco pontos. A Cabofriense também aparece na terceira posição do Grupo C, com seis pontos.

Campeão da Taça Guanabara, o Vasco vem de vitória por 3 a 2 sobre o Avaí, na quinta-feira, pela Copa do Brasil. No Carioca, a equipe de Alberto Valentim empatou com o Flamengo por 1 a 1 no sábado passado, dia 9. Depois do jogo com a Cabofriense, o Gigante da Colina enfrenta o Resende e o Bangu.

Já a Cabofriense perdeu para o Fluminense por 2 a 1 na rodada passada e depois de enfrentar o Vasco, vai enfrentar o Volta Redonda e o Madureira pela Taça Rio.