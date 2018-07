Cabral vira preocupação e Robinho é liberado para voltar ao Cruzeiro

O técnico Mano Menezes recebeu uma boa e uma má notícia nesta segunda-feira. De volta aos trabalhos após o empate sem gols com o Vitória, o Cruzeiro contou com o retorno do meia Robinho no treino. Por outro lado, o volante Ariel Cabral sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e virou motivo de preocupação para a comissão técnica.

Cabral será submetido a exames nesta terça-feira para saber a gravidade da lesão. Mas já é certo que estará de fora da partida contra o Vasco, na quinta, em Volta Redonda. Os testes servirão para determinar o prazo de ausência do argentino dos gramados. A contusão preocupa porque o Cruzeiro tem dois duelos com o Grêmio, pelas semifinais da Copa do Brasil, nas próximas semanas.

A boa notícia é que Robinho voltou a treinar nesta segunda, após ser liberado pela preparação física. Totalmente recuperado de lesão, o meia está à disposição de Mano Menezes para o jogo de quinta.

Entre outras preocupações, Manoel está em boas condições físicas após reclamar de dores no pé esquerdo no domingo. Élber e Rafael Sóbis, que passaram mal ao fim do jogo, também se recuperaram e não devem ser problemas para quinta.

Já o zagueiro Dedé segue fora, ainda em recuperação de um edema ósseo no joelho esquerdo. E o trio formado por Hudson, Judivan e Galhardo apenas trabalharam fisicamente nesta segunda, ainda sem data para voltarem ao time.

Mano deve começar a formar o time para o jogo de quinta nesta terça. As únicas baixas certas são Ariel Cabral e Diogo Barbosa, suspenso. Ele deve ser substituído por Bryan.