Caçapa e Diego Renan sonham com título no Cruzeiro

Caçapa sentiu o gosto de ser vice-campeão brasileiro em 1999, quando defendeu o Atlético-MG nas finais diante do Corinthians. Na sua galeria de títulos no futebol brasileiro, constam apenas dois títulos mineiros, ambos pelo arquirrival do Cruzeiro.

"Para mim, ser campeão com 34 anos será algo que vai ficar marcado. Em todos os clubes que passei eu quis ficar marcado como um bom jogador, uma ótima pessoa, mas também conquistando títulos. É isso que o torcedor quer ver", disse Caçapa, em entrevista ao site oficial do Cruzeiro.

Diego Renan também tem dois títulos mineiros, mas já vislumbra a oportunidade de conquistar seu primeiro Brasileiro na terceira temporada como jogador profissional. "A equipe tem jogadores jovens como eu e atletas experientes como Fábio, Gilberto, Caçapa, Marquinhos Paraná... Então, juntando essa diferença de idade e de experiências é que a equipe consegue manter um nível de futebol bacana em todas as rodadas. Vamos juntar todas as qualidades de cada um que no final conseguiremos nosso resultado" comentou.

O Cruzeiro lidera o Nacional com 54 pontos, um a mais que Fluminense e quatro a mais que o Corinthians, faltando oito rodadas para o final da competição. O próximo compromisso do time do técnico Cuca será o clássico contra o Atlético-MG, domingo, em Uberlândia.