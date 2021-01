Cáceres admite fracasso do Cruzeiro na Série B e vê reta final como 'preparação'

O lateral-direito Cáceres pede para o Cruzeiro usar os três jogos que restam de Série B como reestruturação e começo da preparação para a próxima temporada. Ele admitiu o fracasso da equipe na luta pelo acesso e fala em volta por cima na busca por retorno à elite na próxima edição do torneio.

"Não fizemos uma boa temporada, não conseguimos alcançar o objetivo de subir para a Série A. Mas ainda temos três jogos e precisamos aproveitar para acertar os erros que cometemos na temporada passada para já ir planejando 2021", afirmou o jogador.

"Vamos tentar terminar bem", seguiu, prevendo bom desempenho diante de Operário-PR, quarta-feira, e Náutico, sábado, ambos em Belo Horizonte e também no fechamento da participação da divisão de acesso, em visita ao Paraná, dia 30.

"Vai ser um jogo duro (contra o Operário). Eles ainda brigam para subir, mas vão deixar mais espaços para a gente. Temos de tentar aproveitar isso, não cometer tantos erros e buscar ganhar."

Para Cáceres, essa reta final também serve como um recomeço pessoal no Cruzeiro. "Eu cheguei muito bem, a adaptação foi boa, mas surgiu uma lesão no joelho e acabei ficando sete semanas fora. Voltei bem, tentei fazer o meu melhor dentro e fora do campo, e espero que em 2021 seja muito melhor", previu. "Individualmente e coletivamente também."

Os jogadores mineiros devem ganhar uns dias de descanso após a competição e antes de os estaduais começarem. Cáceres pede para todos aproveitarem o tempo livre em preparação por uma resposta positiva em campo após um 2020 para esquecer.

"A gente não tem muito tempo a perder, já é planejar a temporada 2021, aproveitar até às folga, pois a temporada que passamos foi muito apertada e difícil", observou. "Tem de voltar com cabeça tranquila, o corpo também, vir com tudo para cumprir o objetivo de voltar à Série A."