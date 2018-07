Cáceres e González treinam e devem jogar no Flamengo

Os dois jogadores estavam defendendo as respectivas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014 e devem ser titulares no duelo do fim de semana, mesmo que Dorival não tenha indicado qual time será escalado na atividade desta sexta-feira.

O elenco do Flamengo realizou um trabalho físico na academia do CT, exceto os goleiros, que foram ao campo para treinar com o preparador Cantarele. Depois, Dorival dividiu o elenco em quatro equipes e realizou um treinamento técnico.

Assim, a definição do time que vai enfrentar o São Paulo ficou para o treinamento de sábado. Sem vencer há cinco jogos, o Flamengo está apenas na 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 37 pontos.