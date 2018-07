Cáceres e Léo Moura são vetados e desfalcam Flamengo no Brasileirão

RIO - O volante Cáceres e o lateral Leonardo Moura treinaram normalmente na última segunda e eram considerados reforços certos do Flamengo para enfrentar o Atlético-MG. No entanto, nesta terça, eles voltaram a sentir suas respectivas lesões, foram vetados e desfalcarão a equipe na partida desta quarta, no Independência, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O maior problema para o técnico Dorival Júnior será Cáceres. O volante vinha desfalcando a equipe por conta de dores no quadril, fruto de um choque com o goleiro reserva Paulo Victor. Ele seria titular e com sua saída Ibson deve ganhar nova chance na equipe.

Já Leonardo Moura também voltou a sentir um antigo problema: dores na coxa direita. O lateral, que vem atuando como meia, no entanto, tinha sido reserva na atividade da última segunda-feira, da qual participou normalmente, e provavelmente ficaria no banco diante do Atlético-MG.

Com estes problemas, Dorival Júnior deve levar o Flamengo a campo nesta quarta com: Felipe; Wellington Silva, Renato Santos, González e Ramon; Amaral, Ibson, Renato e Cléber Santana; Liedson e Vágner Love.