Cáceres lamenta ano 'decepcionante' no Flamengo

No fim de sua segunda temporada pelo Flamengo, o volante Cáceres considerou lamentável o desempenho do time que, neste ano, só conquistou o Campeonato Carioca e passou dificuldades no Brasileiro. Atualmente, o paraguaio é um dos principais jogadores do elenco e homem de confiança do técnico Vanderlei Luxemburgo.

"Achei o ano decepcionante. Temos sempre de brigar para vencer os campeonatos quando defendemos o Flamengo. Estivemos para chegar em uma final (da Copa do Brasil), mas caímos. Complicado ficar na última posição como ficamos. Melhorou quando Luxemburgo chegou e saímos da confusão. Teve o Carioca, mas buscamos algo mais importante como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil", explicou o volante.

O próximo jogo do time rubro-negro no Brasileirão está marcado para o sábado, contra o Vitória, em Manaus. Sem risco de rebaixamento, o Flamengo ocupa a nona colocação, com 48 pontos, e não tem maiores ambições na competição.