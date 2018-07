Cáceres treina, e Dorival Júnior define Flamengo para quarta-feira

RIO - O técnico Dorival Júnior definiu nesta segunda-feira a escalação do Flamengo que entrará em campo diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Independência, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Cáceres treinou com a equipe titular e está confirmado para a partida.

Cáceres desfalcou o Flamengo nas últimas rodadas por conta de dores no quadril. No treino do último sábado ele voltou a sentir a lesão, deixou a atividade mais cedo, mas voltou a trabalhar normalmente nesta segunda e por isso foi liberado.

Mesmo recuperado de lesão, Leonardo Moura treinou entre os reservas e deve ficar como opção no banco nesta quarta. Assim como Ibson, que segue fora da equipe e parece perder cada vez mais espaço no Flamengo. O atacante Adriano não participou da atividade com os companheiros e apenas correu em volta do gramado.

Com as mudanças, Dorival Júnior levará o time carioca a campo diante do Atlético-MG com: Felipe; Wellington Silva, Renato Santos, González e Ramon; Cáceres, Amaral, Renato e Cléber Santana; Vágner Love e Liedson.