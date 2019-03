Cáceres vê Vasco no caminho certo e alerta para erros em reencontro com o Bangu

Depois de um grande início de temporada, com direito a título da Taça Guanabara, o Vasco passou a oscilar bastante nas últimas semanas, o que gerou a pressão da torcida. Mesmo assim, a equipe de Alberto Valentim garantiu vaga nas semifinais da Taça Rio (o segundo turno do Campeonato Carioca), pela qual vai encarar o Bangu na quinta-feira, no Maracanã.

O lateral Cáceres comentou nesta terça sobre as vaias da torcida nas últimas partidas, minimizou estas manifestações negativas e considerou que o Vasco segue no caminho certo. "Temos de ter um pouco mais de calma na hora de finalizar as jogadas. Acho que o time está bem, fazendo o que treinador pede. Acho que esse é o caminho. Temos que seguir assim."

A última decepção vascaína aconteceu no fim de semana, com a queda diante deste mesmo Bangu. Em pleno São Januário, o time cruzmaltino até saiu na frente, mas sofreu o empate no segundo tempo e a virada nos acréscimos, perdendo por 2 a 1.

Cáceres pediu que o elenco aprenda com os erros cometidos no sábado. "Temos que aprender tudo o que aconteceu no sábado. O Bangu joga bem, taticamente é um time organizado, que aproveita os espaços. Temos que cuidar disso e cortar a jogada. É uma coisa que temos que corrigir", apontou.

Nada disso, porém, tirou a alegria do lateral paraguaio, contratado para esta temporada e que tem se adaptado bem ao futebol brasileiro. "Minha adaptação, tanto no time como com a cidade e o Campeonato Carioca. Todos os brasileiros jogam bem (risos). Me faltava dinâmica, agora me sinto melhor, crescendo a cada dia. Ainda falta para chegar ao melhor nível."