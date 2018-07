Cão invade campo e quase morde jogador do Campeonato Paulista

Um cachorro invadiu o campo e atrapalhou o jogo entre Oeste e Capivariano, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista. A partida estava aos 22 minutos do primeiro tempo quando um cão entrou no gramado do estádio dos Amaros, em Itápolis, e deu trabalho aos jogadores. O animal resistiu à caçada, ameaçou morder e só foi retirado depois de ser carregado no colo.

A partida valia um confronto direto contra o rebaixamento no Estadual. Mesmo fora de casa, o Capivariano jogou melhor e confirmou a vitória por 2 a 1, com gols de Alex e Chico. O Oeste descontou com o veterano Marcelinho Paraíba. No momento da invasão do cachorro, a equipe visitante ganhava por 1 a o. Foi um jogador do time do Capivari que conseguiu retirar o animal, em gesto que arrancou aplausos da torcida.