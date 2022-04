Cachorro policial rouba bola e paralisa final do Campeonato Pernambucano; assista

Uma cena inusitada marcou o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Retrô, neste sábado. Um cachorro da Polícia Militar, que realizava a segurança do local, invadiu o gramado do Estádio dos Aflitos na reta final do segundo tempo e interrompeu a partida por cerca de um minuto e meio.

Zumbi, como é chamado, entrou em campo e tomou a atenção para si. Não contente em apenas atrapalhar a partida, roubou a bola da jogo, forçando a paralisação do duelo. Jogadores de ambas as equipes tentaram, sem sucesso, conter o pastor alemão, que correu pelo gramado.

Para que a situação fosse normalizada, dois policiais precisarem intervir para acalmar o animal, que estava a fim de brincar. Depois de ter sido posto na coleira, devolveu a bola aos jogadores e recebeu aplausos da torcida, que, a princípio, havia vaiado a invasão.

Confira o momento da invasão:

QUE MOMENTO! Cachorro da Polícia invade o gramado dos Aflitos (Náutico x Retrô pela final do Pernambucano) e ainda pega a bola. O craque do jogo!pic.twitter.com/MeH22MIZH6 — Goleada Info (@goleada_info) April 21, 2022

Com a bola rolando, o Retrô venceu o Náutico por 1 a 0. Com o placar favorável, a equipe de Camaragibe leva vantagem para o jogo de volta, marcado para o próximo sábado, 30, na Arena Pernambuco. Caso a vantagem seja confirmada, o título estadual desta temporada será a primeira conquista profissional da história da equipe, fundada em 2016.