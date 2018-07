Cachorro que invadiu gramado do Itaquerão é encontrado por dona

Desaparecido desde sábado, quando invadiu o gramado do Itaquerão no empate entre Corinthians e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, o cachorro Cabral finalmente foi encontrado pela dona. Por meio de seu Facebook, a artesã Claudia Alonso publicou vídeo nesta quarta-feira com o animal em que revelou que uma pessoa o encontrou na Cohab 2 de Itaquera e o devolveu.

Nos últimos dias, a dona do animal publicou fotos pedindo ajuda para localizar Cabral. "Os outros cães estão tristes sem ele", escreveu a dona, que cuida do cachorro há três anos, e de outros mais. A campanha ganhou notoriedade e chegou a sair em alguns veículos de imprensa nos últimos dias. Essa exposição foi essencial para a localização do cachorro sem raça específica, um vira-lata.

O cachorro, que também recebeu carinho dos torcedores do Corinthians, pode render punição ao time do Parque São Jorge. Na súmula da partida do jogo de sábado, o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima relatou a invasão do animal. Se for denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o clube pode receber multa entre R$ 200 a R$ 2.000.