Caçula da Série B, Brusque estreia com vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta

Com apenas 33 anos de fundação, o Brusque estreou com o pé direito na Série B do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo, o time catarinense venceu a Ponte Preta por 2 a 1, no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, pela primeira rodada da competição. Esta é a primeira vez que o Brusque disputa a competição. E o primeiro resultado não poderia ter sido melhor, principalmente diante de um dos candidatos à briga pelo acesso.

A Ponte Preta foi dirigida por Sandro Forner, auxiliar fixo do clube. O novo treinador, Gilson Kleina (anunciado na sexta-feira à noite), acompanhou a partida das arquibancadas do estádio.

Os primeiros 45 minutos foram de muita entrega por parte de Brusque e Ponte Preta. O time catarinense tentou ficar mais com a bola, mas custou a encontrar espaços na defesa adversária. Já a Ponte não foi bem e teve apenas uma boa oportunidade no ataque. Aos 28 minutos, Camilo recebeu lançamento, dominou com categoria dentro da área e finalizou na saída do goleiro. A bola passou muito perto da trave.

Na reta final do primeiro tempo, o Brusque apertou a marcação e se aproximou do primeiro gol. Alex Ruan recebeu pelo lado direito e finalizou para assustar o goleiro Ygor Vinhas. Quando a partida caminhava para os acréscimos, Dawhan disputou bola com Bruno Alves e derrubou o jogador na área: pênalti para o Brusque. Edu foi para a cobrança e não desperdiçou.

No segundo tempo, o Brusque conseguiu aumentar a vantagem no placar logo aos quatro minutos. Airton avançou pela esquerda e cruzou na área. O centroavante Edu, de peixinho, cabeceou no contrapé do goleiro Ygor Vinhas, ampliando o placar.

Em desvantagem, a Ponte Preta foi obrigada a mudar sua postura em campo. O técnico Sandro Forner mexeu e aos 20 minutos o time paulista diminuiu em cobrança de falta de Camilo. A bola passou por toda a área e acabou parando no fundo das redes. Apesar do gol, o time visitante não conseguiu impor ritmo para buscar o empate.

Pela segunda rodada, o Brusque volta a campo no sábado para enfrentar o Londrina, às 11 horas, no estádio do Café, em Londrina. Já a Ponte Preta recebe o Vasco, no domingo, às 16 horas, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 2 X 1 PONTE PRETA

BRUSQUE - Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Éverton Alemão e Airton (Nonato); Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Bruno Alves (Diego Mathias) e Alex Ruan; Edu (Jhon Cley) e Thiago Alagoano. Técnico: Jerson Testoni.

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Felipe Albuquerque, Ednei, Ruan Renato e Jean Carlos; Dawhan, Vini Locatelli (Léo Naldi) e Camilo (Thalles); Renatinho (Pedrinho), Moisés (Niltinho) e Paulo Sérgio (João Veras). Técnico: Sandro Forner (interino).

GOLS - Edu, aos 47 minutos do primeiro tempo. Edu, aos cinco; e Camilo, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Ruan (Brusque)

ÁRBITRO - Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

LOCAL - Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).