'Cada atitude vai ser pensada. Eu agia por impulso', diz Gabriel

O atacante Gabriel afirma que está mais experiente e, por isso, seu futebol evoluiu dentro de campo. O jogador de apenas 19 anos chegou a 14 gols marcados em três edições da Copa do Brasil, superou Neymar, que tem 13, e se tornou o maior artilheiro do Santos na história da competição. Em 2016, já marcou dois gols no Campeonato Paulista.

"Cada atitude minha vai ser pensada. Antes, eu agia muito por impulso. Antes, eu não imaginava que tantas pessoas me acompanhavam, agora eu sei. Qualquer coisa que eu faça, as pessoas veem de uma maneira boa ou ruim", disse o atacante em entrevista ao site do clube.

Por outro lado, o atacante afirma que não mudou profundamente suas atitudes. "O Gabriel não mudou muito. Continua sendo batalhador, que quer sempre melhorar, ajudar o Santos e ser feliz. Estou mais experiente, fui evoluindo como jogador e como pessoa. Acho que tudo isso melhorou bastante", disse o atacante.

Para Gabriel, o Santos tem um elenco forte e que o ponto alto é o equilíbrio entre jogadores jovens e experientes. Ricardo Oliveira, Renato e Elano, por exemplo, são veteranos que atuam ao lado próprio Gabriel. "Essa mescla é importante. Existem jogadores mais experientes, mas que ainda querem algo a mais, e os meninos, que estão sempre buscando", afirma.