'Cada jogo será uma final', diz Renato no Botafogo

"São jogos difíceis. Infelizmente não temos o confronto direto, então cada jogo acaba sendo uma final. Nosso grupo está bem embolado, por isso, quem perder ou empatar alguma partida pode ficar pra trás. Nossa equipe está buscando a classificação e estaremos correndo atrás dos três pontos neste sábado para continuar bem na tabela", declarou o volante Renato.

Para o confronto deste sábado diante do Duque de Caxias, às 16 horas, no Engenhão, o Botafogo contará com o embalo conseguido com a classificação na Copa do Brasil. A equipe suou, mas na última quarta-feira conseguiu passar pelo Treze, da Paraíba, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

"Pelo que fez em campo, o Botafogo foi merecedor da vitória e da classificação para a segunda fase. Foi justo", avaliou. "Eles acharam um gol no começo, depois tivemos que correr atrás. Conseguimos o empate e criamos muitas chances para virar, mas o goleiro deles esteve muito bem e impediu", completou.

Apesar da comemoração pela vaga à segunda rodada da competição nacional, Renato ainda não esqueceu o pênalti perdido durante a disputa. "No dia seguinte meu filho mesmo falou que perdi dessa vez, mas que na próxima eu faço. São coisas do futebol. No jogo, a gente lutou o tempo inteiro. A decisão foi para os pênaltis, mas a gente criou muito mais o tempo todo e merecemos sair com a vitória", afirmou.