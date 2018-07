'Cada imagem no corpo do Neymar tem uma história', diz tatuador

Cada tatuagem de Neymar tem um significado. A última que ele fez na semana passada, em sua folga no Brasil (a frase “Que Deus me abençoe”) é a mesma que ele escreve nas redes sociais ou repete antes dos jogos. Quem conta é o tatuador Adão Rosa, profissional escolhido pelo craque do Barcelona para fazer mais da metade das 35 tatuagens que ele tem no corpo.

A última imagem foi feita na mansão do craque no Guarujá. Adão se deslocou até lá, mas teve apenas 40 minutos para o trabalho por causa da agenda do jogador. O ritual foi o mesmo das imagens anteriores. Neymar pediu um desenho e Adão repassou a ideia para sua equipe de 22 tatuadores. Neymar escolheu a melhor para aplicar no corpo.

De acordo com o tatuador, Neymar não se incomoda com a dor e encara as sessões até como momento de lazer com os amigos

“Cada tatuagem é um momento da história dele, uma fase da vida. Todas têm um significado”, afirma Adão, que tem estúdios em São Paulo, Santos e também na Itália para atender inúmeros jogadores de futebol, do Brasil e do exterior.

O gosto de Neymar é variável. Passa pelo rosto da irmã no braço, feita no ano passado, até o símbolos das redes sociais, como o sinal de mensagem visualizada do aplicativo WhatsApp, imagem que também foi feita por seus “parças”. Ele tatuou também nome da mãe no braço, homenagem ao pai no peito, cruz com coroa atrás do braço, a palavra 'abençoado' em inglês nas costas, a frase 'Deus é fiel no pulso' e até uma coroa no dedo.

Algumas delas foram especiais para o tatuador. Entre elas, o nome do filho (Davi Lucca) e a frase “Tudo passa” escrita no pescoço, metáfora aplicada em vários momentos da vida. “Quando estamos bem, é preciso manter a humildade; quando estamos mal, é bom manter a calma. Ele estava em um momento difícil e foi legal contribuir com a frase como sinal de motivação”, diz.

Outra frase marcante é “Ousadia e alegria”, com uma palavra em cada perna, feita na Espanha. “É a tatuagem que fala mais de mim. Liguei para o Thiaguinho (cantor) e disse que faria o desenho. Ele disse que eu estava louco e duvidava que eu ia fazer os desenhos. Mandei as fotos das tatuagens feitas para ele depois”, disse o jogador em seu site oficial.

O tatuador conta que Neymar não reclama das dores causadas pelas agulhas, mas não fica quieto durante as sessões. Fica no celular, jogando pôquer ou conversando com os amigos. “Os jogadores são vaidosos, mas são religiosos gostam de fazer homenagens e marcar momentos. Tatuam de onde vieram e aonde chegaram”, conta o profissional.