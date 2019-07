Cadáver é encontrado na casa de Mohamed Elneny, volante do Arsenal

Um cadáver foi encontrado na casa de Mohamed Elneny, volante do Arsenal, da Inglaterra. O corpo foi achado pelo pai do jogador no quintal da casa dele em Mahalla al-Kubra, no Egito.

LEIA TAMBÉM > Özil sofre tentativa de assalto com faca e Kolasinac reage

Após encontrar o cadáver, o pai de Elnery ligou para a polícia. O caso está em investigação, mas a principal suspeita é de que o homem tenha morrido eletrocutado ao tentar roubar cabos elétricos do local.

Mohamed Elneny tem 27 anos e defendeu o Egito na Copa Africana de Nações, entre junho e julho. O meia pode trocar de clube durante esta janela de transferências, já que não vem recebendo oportunidades do técnico Unai Emery no Arsenal.

Recentemente, o Arsenal virou notícia extracampo por conta de outros dois jogadores. O meia Mesut Özil e o lateral-esquerdo Sead Kolasinac foram vítimas de tentativa de assalto em Londres. Kolasinac reagiu, enfrentou os ladrões, e os atletas não sofream ferimentos.