Cadeira cativa da Arena Corinthians só será rentável em 2015

Uma das fontes de receita previstas no projeto da Arena Corinthians é a venda das cadeiras cativas, num modelo de negócio que estabelece contratos de aluguel por temporada. O clube adotou o termo PSL (Personal Seat License ou Direito Pessoal de Uso de Assento), algo comum nos EUA na NBA, no futebol americano e beisebol, e também adotado na Europa.

Ainda como ‘teste’ para 2015, o Corinthians iniciou o aluguel das cativas para um pacote de cinco jogos. A procura, no entanto, foi ínfima se comparada com a capacidade do setor e do estádio (48 mil lugares). Apenas 52 torcedores alugaram um assento exclusivo para as cinco partidas, todas do Campeonato Brasileiro. O pacote dava direito a um lugar nos jogos contra Atlético-MG, que inaugurou o PSL, Chapecoense, hoje; São Paulo, domingo; Sport (4/10); e Vitória (22/10).

Comprar uma cadeira exclusiva com ingresso garantido não é barato. Havia duas faixas de preço: R$ 800 e R$ 1.100 - o torcedor pagou R$ 160 e R$ 220 por jogo, respectivamente. A diferença de valores se dá pela localização do assento. Segundo o clube, o serviço de alimentação também está incluído.

As cadeiras cativas ficam no prédio Oeste, no 9.º andar. É a ala mais luxuosa e ainda inacabada do estádio. Nos jogos, esse lado do campo tem ficado vazio se comparado com os setores Leste e as arquibancadas Norte e Sul. No lançamento, o clube colocou à venda 600 cativas de um setor que tem capacidade para 4 mil lugares. O projeto do estádio ainda concebe outra ala, no 4.º andar do prédio Oeste. Seriam mais 7 mil lugares só para cativas.

"Obviamente que esse número inicial de vendas foi baixo, pequeno. É um serviço novo, ainda estamos entendendo os erros e acertos. Mas tomo como base o primeiro jogo em que lançamos o Fiel Torcedor, em 2008, quando vendemos 100 ingressos nesse plano que então era novidade de um total de 30 mil ingressos vendidos na bilheteria", disse o gerente de operações do estádio, Lucio Blanco.

Próximo ano. Após o último dos cinco jogos que fazem parte desse pacote, o clube lançará outros planos de aluguel. A partir de 2015, as cativas serão negociadas por temporada (1, 2 ou até 5 anos). Os preços ainda não foram divulgados. O valor anual será cobrado apenas pela cadeira cativa. O ingresso será pago à parte. Segundo o clube, o valor do bilhete terá como base o custo da arquibancada (R$ 50).